Родион Мирошник напомнил об атаке ВСУ на мирные объекты.

Российское внешнеполитическое ведомство исключает возможность нанесения ударов Вооруженными силами Украины по российским гражданским судам, находящимся в акватории Черного моря. Соответствующей информацией поделился российский посол по особым поручениям от министерства по иностранным делам по преступлениям армии киевского режима Родион Мирошник во время брифинга с журналистами в Москве. Дипломат полагает, что если в поле действия армии киевского режима любой гражданский объект, то военнослужащие могут продолжить кровопролитие, "растаптывая нормы и принципы международного гуманитарного права".

Украина - это именно тот условный монстр, который не способен придерживаться каких-либо норм, почему эти нормы должны распространяться на ограничение ударов по гражданским судам? Я бы не взял на себя ответственность сказать, что Украина этого не сделает. Родион Мирошник, посол РФ

МИД РФ: с начала года от украинских дронов пострадали минимум 723 мирных жителя.

Фото и видео: МИД России