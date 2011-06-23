Родион Мирошник рассказал о статистике по раненым и погибших от атак БПЛА ВСУ за последние месяцы.

Как минимум 723 мирных жителя получили ранения с начала текущего года от атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующей информацией поделился российский посол по особым поручениям от министерства по иностранным делам по преступлениям армии киевского режима Родион Мирошник во время брифинга с журналистами в Москве. Дипломат пояснил, что жертвами таких атак стали 124 человека.

В июле наибольшее число пострадавших и погибших от ударов киевских БПЛА мирных жителей было в Белгородской области. - 79 человек, в том числе 6 человек погибли. В ДНР жертвами дронов ВСУ стали 48 гражданских, пятеро из них скончались. Родион Мирошник, посол РФ

Дипломат подчеркнул, что БПЛА армии киевского режима сегодняшний день становятся вторым после артиллерии видом оружия по частоте использования противников в регионе конфликта. Ударные FPV-дроны,беспилотники-камикадзе являются орудием преднамеренного убийства или же преднамеренного покушения на жизнь и здоровье человека. Родион Мирошник заметил, что оператор БПЛА прекрасно видит выбранную цель и способен четко идентифицировать объект, может отличить ребенка от вооруженного солдата, а также гражданский автомобиль от танка или БТР.

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Фото и видео: МИД России