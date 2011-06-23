Родион Мирошник указал на наиболее циничные трагедии из-за действий ВСУ.

Вооруженные силы Украины целенаправленно используют дроны в своих в атаках на несовершеннолетних жителей в российских регионах. Соответствующей информацией поделился российский посол по особым поручениям от министерства по иностранным делам по преступлениям армии киевского режима Родион Мирошник во время брифинга с журналистами в Москве.

Одно из самых страшных явлений - это то, что жертвами атак беспилотников становятся дети. Украинский оператор нажимает сброс боеприпаса, когда видит ребенка, идущего вместе с мамой за руку, когда группа детей играет в своем дворе, когда ребенок едет со своими близкими на машине. Родион Мирошник, посол РФ

Специалисты пояснил, что в 11 прифронтовых регионах с 1 января 2024 года пострадали как минимум 43 детей. Известно, что 34 ребенка ранено, еще девять погибли от применения беспилотных систем армии киевского режима. Дипломат указал на циничность трагедии, которая зафиксирована 11 июля, когда украинский БПЛА совершил удар по группе детей во дворе жилого дома в городе Шебекино в Белгородской области. Тогда пятеро несовершеннолетних получили ранения и были госпитализированы. Также 10 апреля в селе Апанасовка Курской области БПЛА врага атаковал гражданский автомобиль, сбросив на него взрывное устройство. В момент атаки в транспортном средстве находился мужчина и его дочери. Все трое мирных жителей сгорели в машине.

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Фото и видео: МИД России