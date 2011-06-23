Родион Мирошник оценил последствия вылазки ВСУ в российский регион.

Киевский режим поставил тему мирных переговоров с Москвой на долгосрочную паузу после атак Вооруженных сил Украины на Курскую область. Соответствующей информацией поделился российский посол по особым поручениям от министерства по иностранным делам по преступлениям армии киевского режима Родион Мирошник во время брифинга с журналистами. Дипломат заметил, что совершенные военные преступления ВСУ в российском регионе сделаны "абсолютно сознательно".

Украина как минимум поставила на долгосрочную паузу трек, связанный с мирными переговорами. Потому что ведение переговоров с абсолютно неадекватным противником на сегодняшний день просто противоестественно. Родион Мирошник, посол РФ

Специалист добавил, что та причина, по которой Украина использует дроны для нанесения преднамеренных воздушных ударов по гражданскому населению ясна и сейчас она возведена на уровень стратегии местных властей. В МИД РФ уточнили, что своей вылазкой в Курскую область командование ВСУ надеется посеять смуту, недовольство среди мирных жителей и пытается спровоцировать "брожения внутри общества".

Мирошник назвал геноцидом действия Киева в отношении детей на прифронтовых территориях.

Фото и видео: МИД России