В Петербурге задержаны ещё двое участников преступной группы, подозреваемые в похищениях бизнесменов

В ходе обыска полицейскими обнаружен и изъят автомобиль Ford Taurus, более 100 граммов наркотического вещества каннабис, охолощенный автомат, документы на автомобиль и мобильные телефоны задержанных.

В Петербурге задержаны участники преступной группы, подозреваемые в похищениях петербургских бизнесменов. Подробности сообщили в региональной пресс-службе МВД.

В ноябре 2023 года сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД РФ совместно с коллегами из Петербурга, Краснодарского края и Чеченской Республики были задержаны четверо подозреваемых в разбойном нападении с незаконным проникновением в жилище 66-летнего жителя Петербурга. На парковке рынка на юго-западе Петербурга 29 октября 2023 года подозреваемые затащили к себе в автомобиль бизнесмена, владеющего несколькими фирмами по изготовлению металлических крепежей для местных предприятий судостроения. У предпринимателя забрали 100 000 рублей наличными и потребовали ключи от квартиры, заведомо зная, что у потерпевшего имеются 50 миллионов рублей и драгоценности. Однако, проникнув в квартиру, злоумышленники, не подозревая, что у того имеется два сейфа, ошибочно схватили сейф без денег, не удостоверившись в его содержимом. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой).

В ходе дальнейшего расследования было установлено, что к деятельности преступной группы причастны ещё двое фигурантов. Так, 2 апреля были задержаны двое петербуржцев, 51 и 49 лет, подозреваемых в похищениях бизнесменов.

Установлено, что подозреваемые в Токсово избили и вывезли на своем автомобиле Ford Taurus 50-летнего бизнесмена в лесной массив Ромашкинского сельского поселения Приозерского района, где требовали у него 26 млн рублей. Не добившись желаемого, злоумышленники оставили бизнесмена в лесу привязанным к дереву и скрылись с места преступления. Позже потерпевшему удалось освободиться и сообщить в полицию о случившемся.

Также установлена причастность задержанных фигурантов к ещё двум эпизодам, связанным с похищениями коммерсантов. В обоих случаях у потерпевших требовали крупные суммы денег. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статьям 30, 126 УК РФ (покушение на похищение человека), и статье 126 УК РФ (похищение человека).

В ходе обыска полицейскими обнаружен и изъят автомобиль Ford Taurus, более 100 граммов наркотического вещества каннабис, охолощенный автомат, документы на автомобиль и мобильные телефоны задержанных.

Видео: МВД