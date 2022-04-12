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США донесли до Израиля обеспокоенность отключением связи в Газе

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Линда Томас-Гринфилд оценили риски для гражданского населения в палестинском анклаве.

Американские власти уведомили Израиль об обеспокоенности мировой общественности отключением связи в секторе Газа. Соответствующее заявление в ходе выступления на заседании Совета Безопасности при Всемирной организации сделала постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд. Дипломат взяла слово во время мероприятия, посвященного кризису на Ближнем Востоке. Спикер напомнила коллегам о том, что отсутствие связи угрожает жизни мирного населения и сотрудников ООН в регионе, а также увеличивает риски гуманитарной катастрофы.

Администрация разделяет обеспокоенность мирового сообщества в связи с состоянием телекоммуникаций в Газе. Мы ясно дали понять это израильскому руководству, и мы знаем, что связь начала восстанавливаться.

Линда Томас-Гринфилд, постпред США в ООН

Постпред при ООН заявила о готовности США обсуждать с КНДР "все озабоченности" Пхеньяна.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций

Теги: линда томас-гринфилд, палестина, сб оон, сектор газа, совет безопасности
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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