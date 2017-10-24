Постпред при ООН заявила о готовности США обсуждать с КНДР "все озабоченности" Пхеньяна

Линда Томас-Гринфилд осудила ракетные испытания КНДР.

Американские власти готовы к диалогу с властями Северной Кореи без предварительных условий, в рамках которого в Вашингтоне открыты к обсуждению всех озабоченностей со стороны Пхеньяна. Соответствующее заявление в рамках выступления на заседании Совета Безопасности при Всемирной организации сделала американский постоянный представитель Линда Томас-Гринфилд. Иностранный дипломат пояснила коллегам на мероприятии, что в КНДР не реагируют на инициативы, поступающие из Вашингтона.

Мы готовы к дипломатии. У нас нет предварительных условий для взаимодействия, готовы обсуждать любые озабоченности правительства КНДР. Линда Томас-Гринфилд, постпред США в ООН

Постпред США заявила, что договоренности по экспорту удобрений из РФ более не действуют.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций