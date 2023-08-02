Постпред США заявила, что договоренности по экспорту удобрений из РФ более не действуют

Линда Томас-Гринфилд оценила помощь США в экспорте российского продовольствия.

Американские дипломаты считают, что не несут международных обязательств по облегчению экспорта российских удобрений после выхода Москвы из зерновой сделки. Соответствующее заявление сделала американский постоянный представитель при Всемирной организации Линда Томас-Гринфилд на пресс-конференции с журналистами в штаб-квартире в Нью-Йорке, организованной по случаю перехода председательства в Совбеза в августе 2023 года к Вашингтону. Спикер ответила на вопрос СМИ о том, продолжат ли США содействовать процессу отправки сельскохозяйственных грузов из РФ на мировые рынки.

ООН продолжает усилия, чтобы вернуть Россию в сделку. Мы участвовали в сделке, наше участие заключалось в предоставлении поддержки выходу на рынок российских удобрений. Если они не в сделке, то и эта часть сделки больше не работает. Линда Томас-Гринфилд, постпред США в ООН

Напомним, что власти США ранее выпустили ряд генеральных лицензий для облегчения передвижения российского продовольствия и удобрений. Вашингтон одобрил, по утверждению генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, проведение финансовых расчетов через американский банк JPMorgan с Россельхозбанком.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций