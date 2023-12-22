Постпред РФ в ООН оценил вмешательство экс-премьера Британии в мирное соглашение между Москвой и Киевом.

Бывший британский премьер-министр Борис Джонсон, не разрешивший киевскому режиму заключить договор с Москвой, в ответе за гибель десятков тысяч украинских граждан. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке. Мероприятие созвано по инициативе Москвы. Такой ответ дипломат дал коллеге из Лондона.

Это ваш, Борис Джонсон в апреле 2022 года примчался в Киев в то время, когда был практически готов договор между Россией и Украиной. Его оставалось только финализировать. Примчался в Киев и повелел своим киевским марионеткам продолжать... Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Постпред РФ в ООН уточнил, что бывший глава правительства Соединенного королевства таким образом является соучастником преступлений киевского режима и ответственным за гибель десятков тысяч молодых украинцев на поле боя, жизни которых можно было бы сберечь, если бы договор был подписан и если бы это не запретили сделать ваши британские и американские коллеги", - подчеркнул он.

Небензя: Украина тратит деньги Запада на террористические проекты.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций