Постпред РФ в ООн рассказал о провокации в Грузии и Воронеже.

Денежные средства, которые коллективный Запад выделяет на помощь армии киевского режима, в действительности тратятся на проекты в стиле боевиков из группировки "ИГ" (террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории России). Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке. Мероприятие созвано по инициативе Москвы. Дипломат раскрыл подробности очередной провокационной акции, направленной на том, чтобы обвинить в ней Тбилиси. Однако на самом деле за ее реализацией стоял украинский депутат от партии "Слуга народа" Владимира Зеленского.

Вчера стало известно о конфискации грузинскими пограничниками партии взрывчатки, замаскированной под аккумуляторы для автомобилей и предназначенной для совершения терактов в Воронеже и, возможно, в Тбилиси. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Российский дипломат не сомневается в том, что киевская хунта окончательно сбросила маски, а также сделала выбор в пользу терроризма. По мнению Небензи, это происходит потому, что украинская власть чувствует свою "безнаказанность и вседозволенность", поддержку со стороны Брюсселя, Вашингтон и Лондона.

Киев передумал проводить международное расследование по Ил-76.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций