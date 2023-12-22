Василий Небензя усомнился в стремлениях Зеленского наказать виновных в военном преступлении.

Киевский режим, изначально говоривший о необходимости расследовать крушение российского самолета Ил-76 с украинскими военнопленными в Белгородской области, теперь отказался от этой идеи. Это произошло после того, как появились доказательства причастности Вооруженных сил Украины к данной авиакатастрофе. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на заседании Совета безопасности ООН в Нью-ЙоркеМероприятие созвано по инициативе Москвы.

По мере появления все новых и новых доказательств причастности ВСУ.... привлечение к расследованию непредвзятых международных экспертов может подтвердить его виновность и окончательно похоронить и без того запятнанную репутацию Украины. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя назвал США соучастником удара ВСУ по Лисичанску.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций