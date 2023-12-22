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Киев передумал проводить международное расследование по Ил-76

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Василий Небензя усомнился в стремлениях Зеленского наказать виновных в военном преступлении.

Киевский режим, изначально говоривший о необходимости расследовать крушение российского самолета Ил-76 с украинскими военнопленными в Белгородской области, теперь отказался от этой идеи. Это произошло после того, как появились доказательства причастности Вооруженных сил Украины к данной авиакатастрофе. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на заседании Совета безопасности ООН в Нью-ЙоркеМероприятие созвано по инициативе Москвы.

По мере появления все новых и новых доказательств причастности ВСУ.... привлечение к расследованию непредвзятых международных экспертов может подтвердить его виновность и окончательно похоронить и без того запятнанную репутацию Украины.

Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя назвал США соучастником удара ВСУ по Лисичанску.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций

Теги: белгородская область, василий небензя, ил-76, сб оон, совет безопасности
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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