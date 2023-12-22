Постпред РФ привел слова Вадима Скрибицкого об установках HIMARS.

Вашингтон стал соучастником ракетного удара, нанесенного Вооруженными силами Украины по городу Лисичанску в Луганской Народной Республике. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке. Мероприятие созвано по инициативе Москвы. Дипломат объяснил коллегам, что еще в августе 2022 года Скибицкий "проговорился" общественности о том, что для использования установки реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства Украине необходимо заранее согласовать цель с США. Поэтому в Москве уверены в том, что эта страна является не только соучастником данной трагедии, но и десятков, если не сотен, других военных преступлений в регионе.

Если кто-то возьмется утверждать, что западные страны здесь ни при чем, поскольку Киев сам выбирает цели для удара, то ему стоит напомнить о признании представителя Главного управления разведки Украины Вадима Скибицкого. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя: время и цель обстрела Лисичанска были выбраны неслучайно.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций