В ООН прокомментировали трагедию в Лисичанске.

Время и цель обстрела города Лисичанска Вооруженными силами Украины были выбраны неслучайно. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке. Мероприятие было созвано по инициативе Москвы. Дипломат уточнил коллегам, что пострадавший горд находится вблизи линии боевого соприкосновения, поэтому регулярно обстреливается из разных видов вооружений.

Мест отдыха там немного. Неонацисты преднамеренно дождались момента, когда семьи выйдут на прогулку в выходной день, и цинично атаковали едва ли не единственное место досуга в Лисичанске. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Напомним, что 3 февраля в результате ракетного удара армии киевского режима было практически полностью разрушено двухэтажное здание кафе-хлебопекарни. Около 40 человек оказались погребенными под обломками конструкции. Жертвами стали 28 человек, включая беременную женщину и ее пятилетнего ребенка.

Небензя: действия англосаксов на Ближнем Востоке напрямую угрожают миру и безопасности.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций