Постпред РФ в ООН оценил кризис на Ближнем Востоке и удары по коалиции по хуситам.

Действия англосаксов представляют прямую угрозу международному миру и безопасности. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на заседании Совета безопасности Всемирной организации в Нью-Йорке. Дипломат прокомментировал массированные воздушные удары американских ВВС, в результате которых погибло гражданское население и военнослужащие, а также оказались разрушены и повреждены десятки объектов в Ираке и Сирии. В Москве считают, что эта трагедия в очередной раз показала миру агрессивность сущности внешней политики Вашингтона по региону.

Полное пренебрежение Вашингтоном норм международного права. Участие в атаках Соединенных Штатов и королевских ВВС Великобритании ни у кого не должно создавать иллюзии некой международной коалиции. Лондону еще предстоит ответить за свое усердие в поддержке сугубо провокационных действий старшего брата в Вашингтоне. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Постпред России в ООН указал коллегам на тот момент, что менее 85 "так называемых ударов воздействия" совершены по приказу американского президента Джо Байдена "по территории суверенных Ирака Сирии".

Небензя: силовые акции США нивелируют усилия по решению палестинской проблемы.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций