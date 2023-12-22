Небензя: силовые акции США нивелируют усилия по решению палестинской проблемы

В СБ ООН прокомментировали работу США и сателлитов по кризису, возникшему в секторе Газа.

Силовые акции со стороны американской администрации вроде недавних ударов по Ираку и Сирии только усугубляют хаос на Ближнем Востоке, а также дополнительно нивелируют международные усилия по решению палестинской проблемы. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на заседании Совета безопасности Всемирной организации в Нью-Йорке.

Односторонние силовые акции Вашингтона и его союзников лишь усугубляют хаос в регионе, нивелируя международные усилия по возвращению мира на Ближний Восток и по поиску справедливого решения палестинской проблемы. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Дипломат уверен в том, что бомбардировки Ирака и Сирии ведут к дальнейшей эскалации напряженности, которая вызвана военными операциями Израиля в секторе Газа. В Москве напомнили коллегам о том, что в палестинском анклаве уже на протяжении четырех месяцев происходит насилие в беспрецендентных масштабах, которые покрываются Вашингтоном и их западными сателлитами. В частности, такие действия стали возможны из-за того, что США блокируют попытки Совбеза ООН ввести режим немедленного прекращения огня.

Небензя заявил, что США "тушат огонь бензином" на Ближнем Востоке.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций