Небензя заявил, что США "тушат огонь бензином" на Ближнем Востоке

Василий Небензя оценил попытки Вашингтона сохранить лидер

Вашингтон стремится "тушить огонь бензином" и обострять противоречия на Ближнем Востоке вместо того, чтобы искать реальные решения для региональных проблем. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на заседании Совета безопасности Всемирной организации в Нью-Йорке. Дипломат отметил, что мир не может рассчитывать на благоразумие истеблишмента в Вашингтоне и его готовность принять во внимание национальные интересы стран. В РФ добавили, что логика действий американской администрации надо искать в попытке любой ценой сохранить свое доминирующее положение на геополитической арене.

Поэтому Вашингтон стремился и будет стремиться тушить огонь бензином и обострять хронические противоречия на Ближнем Востоке в той степени, в которой это выгодно его израильскому союзнику. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя назвал удары США по Сирии и Ираку попыткой Вашингтона улучшить свой имидж.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций