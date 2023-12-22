Небензя назвал удары США по Сирии и Ираку попыткой Вашингтона улучшить свой имидж

В России негативно оценивают работу США по Ближнему Востоку.

Москва рассматривает удары американских Вооруженных сил по Сирии и Ираку в качестве попытки администрации Белого дома при президенте Джо Байдене улучшить свой имидж. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на заседании Совета безопасности Всемирной организации в Нью-Йорке. Дипломат пояснил, что в мире происходит крупнейшая с 2003 года авиационная операция США в регионе Ближнего Востока. Эти действия в России считают не имеющими оправданий.

Видим в этих попытках поиграть мускулами прежде всего стремление повлиять на внутриполитические расклады в Америке, желание хоть как-то подправить провальный имидж на международной арене в свете набирающей обороты предвыборной кампании. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Василий Небензя добавил, что последние бомбардировки Ирака и Сирии со стороны США рассчитаны исключительно на дальнейшее разжигание конфликта.

Небензя: подозрения в отношении БАПОР не могут быть поводом для коллективного наказания.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций