Постпред РФ в ООН призвал страны восстановить финансирование агентства.

Международные подозрения в отношении Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) не должны становиться поводом для коллективного наказания миллионов нуждающихся в помощи жителей сектора Газа. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на заседании Совета безопасности Всемирной организации в Нью-Йорке. Дипломат объявил коллегам о том, что Москва разделят позицию генерального секретариата о важности проведения прозрачного и тщательного расследования по выдвинутым обвинениям.

Важно, чтобы учитывались не только сведения, поступающие из Израиля, но и информация от палестинцев. Однако эта ситуация не должна становиться поводом для наказания тысяч сотрудников агентства, добросовестно выполнявших и выполняющих свои обязанности на протяжении 75 лет. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Россиийский дипломат пояснил, что обвинения в отношении 12 бапоровцев не могут и не должны использоваться для дискредитации всей структуры агентства, а также подрыва деятельности организации по предоставлению гуманитарной помощи палестинским жителям. Василий Небензя полагает, что такая поддержка остается безальтернативной, поэтому решение ряда государств по приостановке финансирования БАПОР у Москвы вызывает вопросы. В РФ добавили, что агентство сейчас испытывает хроническую нехватку ассигнований, поэтому не сможет работать в секторе Газа и в регионе в целом в марте.

Небензя: Россия категорически осуждает агрессию Запада против Йемена.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций