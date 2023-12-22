Небензя: Россия категорически осуждает агрессию Запада против Йемена

Москва категорически осуждает агрессию стран коллективного Запада против Йемена, которая происходит без каких-либо санкций со стороны Совета Безопасности ООН. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на заседании Совета безопасности Всемирной организации в Нью-Йорке. Дипломат отметил, что говорит о шагах США и Великобритании в регионе акватории Красного моря.
Напоминают о худших временах варварских и незаконных натовских бомбардировок Югославии, Афганистана, Ирака, Ливии и Сирии. При этом бессовестно эксплуатируются тезисы о борьбе с терроризмом и так называемом праве на самооборону.
Василий Небеензя, постпред РФ в ООН
Дипломат добавил, что в очередной раз хочет дать понять коллегам, что неправомерные и провокационные действия Вашингтона и Лондона представляют прямую угрозу международному миру и безопасности и подрывают миропорядок, основанный на верховенстве международного права и центральной роли Устава ООН.
Небензя: атака ХАМАС не может оправдать наказание миллионов палестинцев.
Фото и видео: Организация Объединенных Наций
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