Небензя: Россия категорически осуждает агрессию Запада против Йемена

Постпред РФ в ООН прокомментировал кризис в Красном море.

Москва категорически осуждает агрессию стран коллективного Запада против Йемена, которая происходит без каких-либо санкций со стороны Совета Безопасности ООН. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на заседании Совета безопасности Всемирной организации в Нью-Йорке. Дипломат отметил, что говорит о шагах США и Великобритании в регионе акватории Красного моря.

Напоминают о худших временах варварских и незаконных натовских бомбардировок Югославии, Афганистана, Ирака, Ливии и Сирии. При этом бессовестно эксплуатируются тезисы о борьбе с терроризмом и так называемом праве на самооборону. Василий Небеензя, постпред РФ в ООН

Дипломат добавил, что в очередной раз хочет дать понять коллегам, что неправомерные и провокационные действия Вашингтона и Лондона представляют прямую угрозу международному миру и безопасности и подрывают миропорядок, основанный на верховенстве международного права и центральной роли Устава ООН.

Небензя: атака ХАМАС не может оправдать наказание миллионов палестинцев.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций