Небензя: атака ХАМАС не может оправдать наказание миллионов палестинцев

Постпред РФ в ООН оценил кризис на Ближнем Востоке.

Атака радикального движения ХАМАС на Израиль от 7 октября 2023 года заслуживает осуждения, так как жертвами трагедии стали мирные граждане еврейского государства. Однако это нападение не может быть оправданием для коллективного наказания миллионов палестинских граждан. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на заседании Совета безопасности Всемирной организации в Нью-Йорке.

Она не может и не должна становиться оправданием для коллективного наказания миллионов палестинцев и действий, рискующих дестабилизировать весь регион Ближнего Востока. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя: СБ ООН не смог потребовать прекращения насилия в Газе из-за США.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций