Небензя: СБ ООН не смог потребовать прекращения насилия в Газе из-за США

Постпред РФ в ООН оценил работу коллег из Совбеза США.

Совет Безопасности ООН не смог принять ни одного "продукта" с требованием прекратить насилие в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан на Ближнем Востоке из-за позиции одной делегации - американской стороны. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на заседании Совета безопасности Всемирной организации в Нью-Йорке. Дипломат назвал ситуацию прискорбной.

США блокируют все усилия и инициативы по остановке кровопролития на оккупированных территориях и предоставляющих Израилю карт-бланш на продолжение коллективного наказания палестинцев. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя: США раз за разом делают ставку на силу при решении проблем.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций