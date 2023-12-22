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Небензя: США раз за разом делают ставку на силу при решении проблем

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Постпред РФ в ООН оценил поддержку Израиля американцами.

В американской администрации раз за разом делают ставку на силу, а не на политическое решение проблем, что подтверждает конфликт в секторе Газа. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на заседании Совета безопасности Всемирной организации в Нью-Йорке. Дипломат заметил, что  Москва ранее неоднократно неоднократно предупреждала международное сообщество о рисках подобного развития событий на Ближнем Востоке, последовательно призывала к режиму прекращения огня и отказу от втягивания в конфликт третьих сторон.

Попытки СБ ООН принять решение с требованием о прекращении насилия были заблокированы США. Раз за разом вместо того, чтобы обратиться к устранению коренных причин нестабильности, сделать ставку на политическое решение проблем, запад выбирает силу.

Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Василий Небензя считает, что вместо того, чтобы принудить руководство еврейского государства прекратить боевые действия в палестинском анклаве, силы США обеспечивают Израилю возможности для продолжения истребления местных женщин и детей в секторе Газа.

Небензя указал в ООН на "послужной список" нарушений США международного права.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций

Теги: василий небензя, израиль, сб оон, сектор газа, совет безопасности
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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