Постпред РФ в ООН оценил поддержку Израиля американцами.

В американской администрации раз за разом делают ставку на силу, а не на политическое решение проблем, что подтверждает конфликт в секторе Газа. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на заседании Совета безопасности Всемирной организации в Нью-Йорке. Дипломат заметил, что Москва ранее неоднократно неоднократно предупреждала международное сообщество о рисках подобного развития событий на Ближнем Востоке, последовательно призывала к режиму прекращения огня и отказу от втягивания в конфликт третьих сторон.

Попытки СБ ООН принять решение с требованием о прекращении насилия были заблокированы США. Раз за разом вместо того, чтобы обратиться к устранению коренных причин нестабильности, сделать ставку на политическое решение проблем, запад выбирает силу. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Василий Небензя считает, что вместо того, чтобы принудить руководство еврейского государства прекратить боевые действия в палестинском анклаве, силы США обеспечивают Израилю возможности для продолжения истребления местных женщин и детей в секторе Газа.

Небензя указал в ООН на "послужной список" нарушений США международного права.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций