Небензя назвал целью резолюции США по ядерному оружию в космосе очернение РФ

Постпред РФ прокомментировал решение применить право вето на резолюцию Токио и Вашингтона в СБ ООН.

В американской администрации хотели очернить Россию своим проектом резолюции в Совете Безопасности Всемирной организации о неразмещении ядерного оружия в космическом пространстве. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на очередном заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке. Дипломат указал коллегам на то, что Москва готова хть завтра подписать всеобъемлющий запрет на размещение оружия в космосе, но именно Вашингтон не хочет отказываться от милитаризации.

Постпред США, зачитывая свою заготовку, фактически саморазоблачилась, прямо подтвердив, что единственная цель, с которой Вашингтон внес это проект, - это очернение России. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя также заявил, что Россия готова хоть завтра подписать всеобъемлющий запрет на размещение оружия в космосе, но США не хотят отказываться от его милитаризации. Речь идет о том, что на Западе отклонили поправку о запрете на размещение в космосе любых видов вооружения, а не только средств массового уничтожения.

Небензя: работа ОБСЕ по украинскому кризису представляет собой тотальное фиаско.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций