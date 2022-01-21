В Петербурге задержали шестерых человек по делу о легализации 500 мигрантов

Четверо фигурантов заключены под стражу, еще двое по подпиской о невыезде.

В Санкт-Петербурге удалось перекрыть канал нелегальной миграции благодаря совместной работе сотрудников полиции и пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Задержаны два иностранца и четыре местных жителя. Предполагаемый организатор вместе с сыном находили граждан из среднеазиатских республик, которым нужна была регистрация. Параллельно они искали местных жителей, которые могли бы зарегистрировать мигрантов в своих квартирах.

Как отметили в пресс-службе УМВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, двое работников областного центра по предоставлению госуслуг населению были осведомлены о криминальной схеме. Однако они продолжали участвовать в ней из-за личной выгоды. Все происходило с декабря 2023 по июнь 2024. Всего преступникам удалось зарегистрировать более 500 мигрантов.

Отметим, что четверо фигурантов заключены под стражу, еще двоим избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее Piter.TV сообщал, что полицейские провели миграционные рейды на оптовых рынках Петербурга.

Фото: Piter.TV