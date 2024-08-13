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Полицейские провели миграционные рейды на оптовых рынках Петербурга

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Было проверено 2075 граждан, из которых больше половины – мигранты.

Более двух тысяч человек проверила полиция в ходе миграционного рейда на оптовых рынках Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Полицейские провели оптовые городские рынки: на Софийской улице, на проспекте Непокоренных и в Петро-Славянке. В проверочном мероприятии были задействованы около 250 сотрудников ДПС, патрульно-постовой, миграционной службы, кинологической службы, оперативные подразделения.

Было проверено 2075 граждан, из которых больше половины – мигранты. Более 100 иностранцев находились на территории нашей страны с нарушением миграционного законодательства. Они привлечены к административной ответственности и доставлены в отделы полиции для дальнейшего разбирательства и решения вопроса о возможности пребывания на территории России.

Также сотрудники ДПС выявили 139 нарушений, водители привлечены к административной ответственности. Подобного рода миграционные проверки будут проводиться полицией на регулярной основе.

Ранее в Лужском районе Ленобласти провели профилактический рейд.

Видео: МВД

Теги: миграция, оптовый рынок, рейд
Категории: Лента новостей,

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pekas22013
Сегодня 8:49


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