Полицейские провели миграционные рейды на оптовых рынках Петербурга

Было проверено 2075 граждан, из которых больше половины – мигранты.

Более двух тысяч человек проверила полиция в ходе миграционного рейда на оптовых рынках Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Полицейские провели оптовые городские рынки: на Софийской улице, на проспекте Непокоренных и в Петро-Славянке. В проверочном мероприятии были задействованы около 250 сотрудников ДПС, патрульно-постовой, миграционной службы, кинологической службы, оперативные подразделения.

Было проверено 2075 граждан, из которых больше половины – мигранты. Более 100 иностранцев находились на территории нашей страны с нарушением миграционного законодательства. Они привлечены к административной ответственности и доставлены в отделы полиции для дальнейшего разбирательства и решения вопроса о возможности пребывания на территории России.

Также сотрудники ДПС выявили 139 нарушений, водители привлечены к административной ответственности. Подобного рода миграционные проверки будут проводиться полицией на регулярной основе.

Ранее в Лужском районе Ленобласти провели профилактический рейд.

Видео: МВД