В Лужском районе Ленобласти провели профилактический рейд

В общей сложности полицейской проверке подверглись более 100 трудовых мигрантов.

Полиция провела профилактический рейд в Лужском районе. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Проверочные мероприятия коснулись садоводческих товариществ, расположенных на территории Лужского района, а также строительных площадок на Медведском шоссе.

В общей сложности полицейской проверке подверглись более 100 трудовых мигрантов. Подавляющее большинство находится на территории России на законных основаниях. У 13 мигрантов были выявлены нарушения миграционного законодательства. Указанные лица были доставлены в отделы полиции для разбирательства и привлечения к административной ответственности.

Мигранты, совершившие наиболее грубые нарушения, будут помещены в центр содержания иностранных граждан и подвергнуты выдворению за пределы РФ с запретом въезда на территорию нашей страны на несколько лет.

Также комплексной полицейской проверке подверглись и местные водители. Сотрудники ДПС проверили 88 автомобилей. Только два водителя были привлечены к административной ответственности за непристёгнутый ремень.

В конце июля полиция провела тотальную проверку на магистралях Петербурга и Ленобласти.

Видео: МВД