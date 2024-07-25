Полиция провела тотальную проверку на магистралях Петербурга и Ленобласти

В общей сложности было остановлено более трёх тысяч автомобилей, проверено около 3600 человек, среди которых почти 1500 иностранцев.

Прошедшей ночью петербургская полиция провела масштабный рейд на основных транспортных магистралях на въезд в Петербург. Основная цель проверки: выявление и профилактика правонарушений по линии миграционного законодательства, рассказали в пресс-службе МВД.

На автомагистралях было выставлено 25 контрольно-пропускных пунктов полиции. В общей сложности в операции было задействовано более 250 сотрудников различных подразделений полиции: ДПС, патрульно-постовая, миграционная, кинологическая службы, оперативные подразделения. Содействие им оказывали сотрудники УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти и Росгвардии.

В общей сложности было остановлено более трёх тысяч автомобилей, проверено около 3600 человек, среди которых почти 1500 иностранцев.

В результате было выявлено более 300 административных правонарушений, половина из которых – в сфере миграционного законодательства, а остальные – по линии безопасности дорожного движения. Выявлено несколько преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и подделкой миграционных документов. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Ранее в Ленобласти задержали супругов – организаторов нелегальной миграции. Подозреваемые массово регистрировали иностранных граждан в хостеле, которые фактически там не проживали.

Видео: МВД