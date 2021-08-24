В Ленобласти задержали супругов – организаторов нелегальной миграции

Канал нелегальной миграции организовали супруги – неработающие жители деревни Клопицы Волосовского района Ленобласти, 46-летняя женщина и 51-летний мужчина.

В Ленинградской области полиция задержала супругов – организаторов нелегальной миграции. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Канал нелегальной миграции организовали супруги – неработающие жители деревни Клопицы Волосовского района Ленобласти, 46-летняя женщина и 51-летний мужчина. Противоправную деятельность фигуранты начали в мае 2022 года, когда родственница подозреваемой открыла на свое имя хостел в нежилом помещении в доме 7 по Волховскому проспекту в Волхове. По указанному адресу подозреваемые массово регистрировали иностранных граждан, которые фактически там не проживали. В феврале 2023 года деятельность хостела супруги вынуждены были прекратить ввиду всплывших нарушений законодательства в их деятельности.

Однако через месяц на том же адресе был зарегистрирован и открыт новый хостел, который формально сменил название и хозяина – его собственником стало подконтрольное юридическое лицо. Хостел регистрировал там мигрантов до октября 2023 года, после чего вновь закрылся ввиду решения участников группы сделать "ребрендинг" и подыскать новое юридическое лицо. Следующее открытие, по оперативным данным, должно было состояться в августе 2024 года.

Параллельно дочь подозреваемого от первого брака зарегистрировала на себя фирму, от имени которой открыла хостел уже в другом районе Ленобласти – Волосовском. В городе Волосово злоумышленниками был организован еще один "пункт" массовой фиктивной регистрации мигрантов.

По предварительным данным, за весь период деятельности подозреваемых были незаконно легализованы более 4000 иностранцев. За свои услуги злоумышленники требовали с каждого мигранта более 7 тысяч рублей.

Главным следственным управлением ГУ МВД России возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

По оперативным данным, в противоправную деятельность помимо 22-летней дочери мужчины от первого брака и 36-летней сестры женщины, бывших номинальными директорами юридических лиц, также были вовлечены 43-летний петербуржец и 50-летний житель города Волосово. Пока указанные лица допрошены следователями в качестве свидетелей.

Полицейские при поддержке Росгвардии 23 июля 2024 года провели задержания участников группы. По адресам проживания фигурантов и их связей, а также по местам нахождения хостелов проведены обыски, в ходе которых изъяты мобильные телефоны, компьютеры, а также иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение.

Ранее в Петербурге пресекли очередной нелегальный канал миграции. Полицейские установили, что подозреваемые в середине мая организовали фирму по предоставлению миграционных услуг иностранцам. Офис организации находился в доме 27 по Новгородской улице. За два месяца существования криминального бизнеса преступный доход, предварительно, составил около 350 тысяч рублей.

Фото и видео: МВД