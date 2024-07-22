В Петербурге пресекли очередной нелегальный канал миграции

Полицейские установили, что подозреваемые в середине мая организовали фирму по предоставлению миграционных услуг иностранцам.

В Петербурге полицейские в очередной пресекли деятельность фирмы, организовавшей канал нелегальной миграции. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские выявили коммерческую структуру, через которую был организован канал нелегальной миграции. Оперативники задержали двоих подозреваемых: 42-летнего предпринимателя из Архангельска, владельца фирмы, и его 39-летнего помощника. Как выяснилось, ранее коммерсант уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Полицейские установили, что подозреваемые в середине мая организовали фирму по предоставлению миграционных услуг иностранцам. Офис организации находился в доме 27 по Новгородской улице. За два месяца существования криминального бизнеса преступный доход, предварительно, составил около 350 тысяч рублей. Фигуранты успели легализовать 40 иностранцев, оформили 7 трудовых патентов, один из которых уже был выдан на руки мигранту, остальные находились в стадии получения.

Ранее в Кировске Ленобласти был перекрыт канал нелегальной миграции.

Видео: МВД