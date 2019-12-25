В Кировске Ленобласти перекрыт канал нелегальной миграции

Подозреваемыми являются двое сотрудников и один работник ОВМ ОМВД России по Кировскому району Ленинградской области.

В Кировске Ленинградской области перекрыт канал нелегальной миграции. В противоправной деятельности подозреваются сотрудники МВД. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Подозреваемыми являются двое сотрудников и один работник ОВМ ОМВД России по Кировскому району Ленинградской области. Предварительно установлено, что сотрудники организовали прием и выдачу 22 иностранным гражданам документов, содержащих заведомо ложные сведения для создания видимости законности их пребывания на территории РФ.

При подтверждении вины вышеуказанных лиц, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Ранее был перекрыт крупный канал нелегальной миграции в Петербурге.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)