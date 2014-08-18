В Петербурге перекрыт крупный канал нелегальной миграции

Предварительно, незаконными услугами воспользовались более 1 тыс. человек.

В Петербурге полицейские перекрыли крупный канал нелегальной миграции. Об этом 16 июля рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем tg-канале.

Следствие утверждает, что злоумышленники реализовали криминальную схему по легализации пребывания в стране своих бывших соотечественников. В офисе они оказывали платные услуги по оформлению фиктивной регистрации мигрантов по месту пребывания. Получив пакет содержащих недостоверные сведения документов, приезжие могли обратиться в расположенный в соседнем здании миграционный центр для того, чтобы сделать легальным свое пребывание в РФ.

Предварительно, незаконными услугами воспользовались более 1 тыс. человек. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ.

Продолжаются оперативно-следственные мероприятия, направленные на выявление всех соучастников противоправной деятельности. Ирина Волк, официальный представитель МВД России

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)