Полицейские проверили документы у нескольких сотен иностранных граждан, выявив различные нарушения миграционного законодательства.

Полиция проверила сразу несколько строек на территории Ленинградской области. Об этом сообщили в МВД по Петербургу и 47 региону.

Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России совместно с сотрудниками Спецполка полиции провели профилактический рейд по соблюдению миграционного законодательства на территории сразу нескольких строящихся объектов в Ломоносовском и Всеволожском районах Ленобласти.

Полицейские проверили документы у нескольких сотен иностранных граждан, выявив различные нарушения миграционного законодательства. Указанные лица доставлены в отделы полиции для разбирательства и привлечения к административной ответственности.

Кроме того, полицейской проверке подверглись и работодатели, трудоустроившие строителей-нелегалов. Общая сумма наложенных на них штрафов превысила 24 миллиона рублей. Помимо этого они возместят затраты по содержанию нанятых ими 50 иностранных работников, которые допустили наиболее значимые нарушения миграционного законодательства, за что были помещены в центр временного содержания иностранных граждан.

Ранее полиция провела миграционный рейд на оптовых рынках Петербурга.

Видео: МВД