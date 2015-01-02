Житель Петербурга, который фиктивно зарегистрировал 18 мигрантов, предстанет перед судом

Всех иностранцев сняли с учета.

В Петербурге завершено расследование уголовного дела о фиктивной постановке на учет мигрантов, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу 3 сентября.

Ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ) вменялась 34-летнему местному жителю. Следствие установило, что он с июня 2023 года по апрель 2024-го фиктивно поставил на учет в своей квартире в Нейшлотском переулке 18 иностранцев, которые не проживали по месту регистрации.

Всех мигрантов сняли с учета. Проводятся мероприятия, направленные на привлечение их к административной ответственности.

Следствием собран достаточный объем доказательств, свидетельствующий о причастности обвиняемого к инкриминируемым ему деяниям, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге прошли рейды по выявлению нарушений в сфере миграции.

Фото: Piter.TV