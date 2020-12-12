В Петербурге выявлен очередной факт фиктивной регистрации мигрантов

Правоохранители провели обыски по местам проживания фигурантов и в хостеле на улице Подвойского.

В Северной столице выявлен очередной факт незаконной легализации иностранных граждан. По информации полиции, деятельность велась с 2022 года и заключалась в оформлении фиктивной регистрации по адресам, где мигранты фактически не проживали.

Организатором выступил 55-летний мужчина, уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Его сообщницей стала 45-летняя сотрудница миграционной службы, которая отвечала за оформление документов. По предварительным данным, через их схему прошло не менее 1500 человек. Стоимость "услуг" варьировалась от 15 до 30 тысяч рублей за регистрацию.

Правоохранители провели обыски по местам проживания фигурантов и в хостеле на улице Подвойского, где нашли документы и предметы, подтверждающие противоправную деятельность.

По собранным материалам возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции. Подозреваемые задержаны, в отношении них проводятся следственные действия.

Полиция отмечает, что проверки, направленные на пресечение подобных схем, в Петербурге и Ленинградской области будут продолжаться.

Ранее полицейские пришли с проверкой на стройку на Пулковском шоссе.

Видео: МВД по СПб и ЛО