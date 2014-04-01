В Петербурге прошли рейды по выявлению нарушений в сфере миграции

В ходе мероприятий выявили шесть иностранцев, пять из которых находились на территории города, нарушая закон.

В Петербурге следователи провели рейды по выявлению нарушений в сфере миграции. Об этом рассказали 3 сентября в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу.

В следственных отделах по Фрунзенскому и Московскому районам зарегистрированы материалы процессуальных проверок по признакам преступлений, предусмотренных ст. 322.1 (организация незаконной миграции) и ст. 322.3 (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ) УК РФ. Так, следователи 2 сентября осуществили рейды в целях возможного выявления фактов нарушения миграционного законодательства.

В ходе мероприятий выявили шесть иностранцев, пять из которых находились на территории Петербурга, нарушая закон. Эти лица будут привлечены к административной ответственности, в отношении некоторых решается вопрос о выдворении.

Ранее нелегальных мигрантов обнаружили в промзоне в Шушарах.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу