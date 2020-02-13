Следователи обнаружили нелегальных мигрантов в промзоне в Шушарах

Иностранцев выявили в ходе рейда.

В рамках расследования уголовного дела в Пушкинском районе при выезде на промышленную зону следователи нашли незаконно проживающих мигрантов. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

Указанное уголовное дело было возбуждено 29 июля по факту нарушения неизвестными правил техники безопасности при ведении работ, которое повлекло получение травм одним из рабочих. Рейд провели в Шушарах.

В ходе мероприятия выявили 15 иностранных граждан, двое из них незаконно пребывают на территории РФ.

Незаконно пребывающие на территории России иностранные граждане будут привлечены к административной ответственности. В отношении подрядчиков, привлекавших последних к трудовой деятельности, будет проведено административное расследование. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Ранее на Piter.TV: сотрудники ФСБ пресекли еще один канал незаконной миграции в Петербурге.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу