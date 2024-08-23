Сотрудники ФСБ пресекли ещё один канал незаконной миграции в Петербурге

Незаконную миграцию организовали граждане одной из стран СНГ.

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ приостановили деятельность группы граждан одной из стран СНГ, организовавших устойчивый канал незаконной миграции. Об этом рассказала пресс-служба Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Эти люди занимались предоставлением фиктивных миграционных услуг для граждан Средней Азии, что позволило им нелегально находиться на территории России. В рамках следственных действий были проведены обыски в местах проживания и работы подозреваемых, в ходе которых были изъяты поддельные документы, компьютерная техника и другая документация, связанная с их противоправной деятельностью.

В отношении участников группы возбуждено уголовное дело по статье, связанной с организацией незаконной миграции. Правоохранители продолжают следственные мероприятия, направленные на сбор дополнительных доказательств и выявление других возможных участников преступной схемы.

На прошлой неделе в Петербурге перекрыли очередной канал незаконной миграции. Подозреваемый, арендовав квартиру на улице Демьяна Бедного, предоставлял ложные сведения о месте проживания иностранцев в официальные органы, обеспечивая им получение патентов на работу.

Видео: пресс-служба Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области