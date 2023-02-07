В Петербурге перекрыли очередной канал незаконной миграции

В Петербурге правоохранители перекрыли очередной канал незаконной миграции. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своём Telegram-канале.
Предварительно установлено, что предприниматель арендовал одну из квартир дома на улице Демьяна Бедного. За денежное вознаграждение он регистрировал там мигрантов. Фиктивные сведения о месте их пребывания предоставлялись в профильное подразделение и на их основании оформлялись патенты на трудовую деятельность.
За полгода незаконными услугами воспользовались более 400 иностранных граждан. Криминальный доход может превышать 800 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322.1 УК РФ.
Ранее супругов-уроженцев ближнего зарубежья задержали за организацию незаконной миграции в Петербурге.
Видео: Telegram/ Ирина Волк
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