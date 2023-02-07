В Петербурге перекрыли очередной канал незаконной миграции

За полгода незаконными услугами воспользовались более 400 иностранных граждан.

В Петербурге правоохранители перекрыли очередной канал незаконной миграции. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своём Telegram-канале.

Предварительно установлено, что предприниматель арендовал одну из квартир дома на улице Демьяна Бедного. За денежное вознаграждение он регистрировал там мигрантов. Фиктивные сведения о месте их пребывания предоставлялись в профильное подразделение и на их основании оформлялись патенты на трудовую деятельность.

За полгода незаконными услугами воспользовались более 400 иностранных граждан. Криминальный доход может превышать 800 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322.1 УК РФ.

Ранее супругов-уроженцев ближнего зарубежья задержали за организацию незаконной миграции в Петербурге.

Видео: Telegram/ Ирина Волк