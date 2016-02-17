Супругов-уроженцев ближнего зарубежья задержали за организацию незаконной миграции в Петербурге

Они зарегистрировали у себя троих соотечественников.

Полиция Адмиралтейского района задержала супругов-уроженцев ближнего зарубежья за организацию незаконной миграции для своих соотечественников. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские 7 августа задержали двух уроженцев Узбекистана, 43-летнюю женщину и её 45-летнего мужа. В 2023 года они за денежные средства незаконно легализовала на территории РФ троих соотечественников, указав в миграционных документах как адрес их места пребывания юридический адрес коммерческой фирмы мужчины – квартиру дома по улице Кораблестроителей. В этой же квартире проживали и сами подозреваемые. Их соотечественники фактически жили в другом месте и изначально жить по месту пребывания не намеревались.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

Ранее в Петербурге задержали студентку колледжа за организацию незаконной миграции.

Видео: МВД