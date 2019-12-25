В Петербурге задержали студентку колледжа за организацию незаконной миграции

Иностранцы получили фиктивную регистрацию в домах на проспекте Королева, Авиаконструкторов, Верейской и Парашютной улицах, а также на улице Оптиков.

Првоохранители задержали студентку туристического колледжа в Петербурге. Девушку подозревают в организации незаконной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу.

Накануне, 1 августа, стражи порядка доставили в участок 22-летнюю студентку третьего курса одного из городских туристических колледжей. Установлено, что в период с сентября 2023 года по июль 2024 года задержанная за денежные средства незаконно делала регистрацию иностранцам в РФ. Она регистрировала их в своей квартире или по месту пребывания на адреса своих знакомых. Иностранцы получили регистрацию в домах на проспекте Королева, Авиаконструкторов, Верейской и Парашютной улицах, а также на улице Оптиков. Фактически мигранты жили в других местах.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Сейчас полицейские устанавливают личности подельников девушки. Проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению точного количества мигрантов, легализованных подозреваемой.

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Фото: Piter.tv