  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге задержали студентку колледжа за организацию незаконной миграции
Сегодня, 13:26
175
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге задержали студентку колледжа за организацию незаконной миграции

0 0

Иностранцы получили фиктивную регистрацию в домах на проспекте Королева, Авиаконструкторов, Верейской и Парашютной улицах, а также на улице Оптиков.

Првоохранители задержали студентку туристического колледжа в Петербурге. Девушку подозревают в организации незаконной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу.

Накануне, 1 августа, стражи порядка доставили в участок 22-летнюю студентку третьего курса одного из городских туристических колледжей. Установлено, что в период с сентября 2023 года по июль 2024 года задержанная за денежные средства незаконно делала регистрацию иностранцам в РФ. Она регистрировала их в своей квартире или по месту пребывания на адреса своих знакомых. Иностранцы получили регистрацию в домах на проспекте Королева, Авиаконструкторов, Верейской и Парашютной улицах, а также на улице Оптиков. Фактически мигранты жили в других местах.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Сейчас полицейские устанавливают личности подельников девушки. Проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению  точного количества мигрантов, легализованных подозреваемой.

Ранее мы писали, что кингисеппские таможенники пресекли незаконный вывоз культурных ценностей.

Фото: Piter.tv

Теги: задержали студентку, задержание, организация незаконной миграции, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии