Кингисеппские таможенники пресекли незаконный вывоз культурных ценностей в Эстонию. Об этом сообщила пресс-служба ФТС.
Таможенники остановили в зелёном коридоре 40-летнего россиянина, следовавшего в Эстонию. В его сумке среди личных вещей нашли металлические чайник, бокал и две керамические чашки. Согласно экспертизе, заварочный чайник и пивная кружка изготовлены в XIX веке из сплава на основе серебра с чеканкой и резьбой по кости. Стоимость каждого предмета на внутреннем рынке составляет более 125 тысяч рублей.
Чашки из фарфора произведены во Франции в XVIII веке: с портретом Людовика XIV сделана на Севрской королевской мануфактуре, а вторая – на фабрике Нидервиллер. Их стоимость на мировом рынке достигает 123 тысячи и 55 тысяч рублей соответственно.
Посуда является предметами декоративно-прикладного искусства и культурной ценностью. Возбуждено дело об административном правонарушении.
Ранее в Кингисеппе пресекли вывоз советских медалей.
Фото: ФТС
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