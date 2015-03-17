Посуда является предметами декоративно-прикладного искусства и культурной ценностью.

Кингисеппские таможенники пресекли незаконный вывоз культурных ценностей в Эстонию. Об этом сообщила пресс-служба ФТС.

Таможенники остановили в зелёном коридоре 40-летнего россиянина, следовавшего в Эстонию. В его сумке среди личных вещей нашли металлические чайник, бокал и две керамические чашки. Согласно экспертизе, заварочный чайник и пивная кружка изготовлены в XIX веке из сплава на основе серебра с чеканкой и резьбой по кости. Стоимость каждого предмета на внутреннем рынке составляет более 125 тысяч рублей.

Чашки из фарфора произведены во Франции в XVIII веке: с портретом Людовика XIV сделана на Севрской королевской мануфактуре, а вторая – на фабрике Нидервиллер. Их стоимость на мировом рынке достигает 123 тысячи и 55 тысяч рублей соответственно.

Посуда является предметами декоративно-прикладного искусства и культурной ценностью. Возбуждено дело об административном правонарушении.

Ранее в Кингисеппе пресекли вывоз советских медалей.

Фото: ФТС