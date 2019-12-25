В Кингисеппе пресекли вывоз советских медалей

В планшете находилось 10 медалей общим весом 500 граммов.

Сотрудники Кингисеппской таможни не разрешили вывезти из России советские медали. Об этом сообщила пресс-служба СЗТУ.

На таможенный пост МАПП Ивангород прибыл гражданин России. Он проследовал по "зеленому" коридору, чем заявил об отсутствии у него товаров, подлежащих декларированию. При контроле багажа таможенники обнаружили в пакете бархатный планшет красного цвета. В планшете находилось 10 медалей общим весом 500 граммов.

Мужчина пояснил, что он увлекается нумизматикой и фалеристикой много лет, у него обширная коллекция, медали советского периода приобрел для её пополнения.

Таможенники направили медали на экспертизу, которая установила их принадлежность к культурным ценностям. Возбуждены по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров) и по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений).

В мае кингисеппские таможенники задержали подводный дрон на российско-эстонской границе.

Фото: СЗТУ