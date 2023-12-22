Кингисеппские таможенники задержали подводный дрон на российско-эстонской границе в МАПП Ивангород. Об этом сообщила пресс-служба СЗТУ.
Беспилотный аппарат через границу пытался пронести мужчина без гражданства, постоянно проживающий в Эстонии. При прохождении таможенного контроля он заявил, что у него нет товаров, подлежащих декларированию. При сканировании девятикилограммового инспекторы установили, что внутри находится технически сложная конструкция и комплектующие к ней.
Устройство в фронтальной части оборудовано камерой и 8 пропеллерами по краям. Согласно маркировке, изделие является профессиональным подводным дроном. Мужчина пояснил, что вез личный дрон, бывший в эксплуатации, для продажи в Петербурге потенциальному покупателю.
Возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров, подлежащих декларированию).
В марте в МАПП Ивангород пресекли незаконный вывоз из России партии муляжей человеческого лица.
Фото и видео: пресс-служба СЗТУ
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