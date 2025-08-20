Сами мигранты не проживали в доме, но с них брали по 1 330 рублей за каждый месяц фиктивной регистрации.

В Хабаровске задержали женщину, фиктивно прописавшую в своем доме 20 мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, 53-летняя местная жительница за денежное вознаграждение прописала в своем доме на улице Майской мигрантов из стран Средней Азии. Сами мигранты не проживали в доме, но с них брали по 1 330 рублей за каждый месяц фиктивной регистрации. Возбуждено уголовное дело. Регистрация мигрантов будет аннулирована.

Видео: УМВД по Хабаровскому краю