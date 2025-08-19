В отношении 11 иностранцев вынесли постановления о выдворении за пределы РФ.

В Тюмени по итогам рейда выявили 12 мигрантов-нарушителей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, правоохранители проверили ряд кафе и развлекательных заведений, расположенных в областном центре. По итогам рейда сотрудники полиции выявили 12 правонарушений в сфере миграционного законодательства. В отношении 11 иностранцев вынесли постановления о выдворении за пределы РФ.

Ранее мы сообщали, что в Череповце задержали юношу, который забирал деньги у пенсионеров.

Видео: УМВД по Тюменской области