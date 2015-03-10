За месяц задержанный собрал более 2 млн рублей у четырех пенсионеров.

В Череповце задержали юношу, который забирал деньги у пенсионеров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, 19-летнего курьера задержали перед подъездом одного из потерпевших. Выяснилось, что молодой человек сам стал жертвой обмана. Ему позвонили якобы из сотовой компании с просьбой продлить договор обслуживания. Позже ему сообщил якобы сотрудник госучреждения о попытке взлома личного кабинета на Госуслугах. Юношу заставили выполнять "задания" через мессенджер, чтобы избежать уголовной ответственности.

За месяц задержанный собрал более 2 млн рублей у четырех пенсионеров, которых также обманули мошенники. Он переводил деньги злоумышленникам на их счета через банкоматы. Возбуждены уголовные дела.

Ранее мы сообщали, что полиция Нижегородской области завершила расследование хищения 1,4 млн рублей бюджетных средств.

Видео: УМВД по Вологодской области