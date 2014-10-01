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В Петербурге трудовым мигрантам аннулировали свыше 7 тыс. патентов
17 сентября, 14:08
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sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге трудовым мигрантам аннулировали свыше 7 тыс. патентов

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При этом за весь 2023 год недействительными признали только 2 тыс. разрешений на работу для иностранных граждан.

С начала 2024 года в Петербурге и Ленобласти оформили 190,7 тыс. патентов для трудовых мигрантов. При этом в городе аннулировали 7,1 тыс. таких разрешений, пишет "Ъ-СПб". 

За весь прошлый год сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России выдали в Северной столице 250 тыс. патентов, а по области – 83 тыс. разрешений. 

Всего в регионе в рамках ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в РФ" в текущем году было аннулировано 13 тыс. патентов для трудовых мигрантов. При этом за весь 2023 год недействительными признали только 2 тыс. разрешений на работу для иностранных граждан. 

Ранее на Piter.TV: уроженец Таджикистана подозревается в фиктивной постановке на учет мигранта в Петербурге. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: мигранты в петербурге, патенты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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