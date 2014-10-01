В Петербурге трудовым мигрантам аннулировали свыше 7 тыс. патентов

При этом за весь 2023 год недействительными признали только 2 тыс. разрешений на работу для иностранных граждан.

С начала 2024 года в Петербурге и Ленобласти оформили 190,7 тыс. патентов для трудовых мигрантов. При этом в городе аннулировали 7,1 тыс. таких разрешений, пишет "Ъ-СПб".

За весь прошлый год сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России выдали в Северной столице 250 тыс. патентов, а по области – 83 тыс. разрешений.

Всего в регионе в рамках ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в РФ" в текущем году было аннулировано 13 тыс. патентов для трудовых мигрантов. При этом за весь 2023 год недействительными признали только 2 тыс. разрешений на работу для иностранных граждан.

Ранее на Piter.TV: уроженец Таджикистана подозревается в фиктивной постановке на учет мигранта в Петербурге.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)