Уроженец Таджикистана подозревается в фиктивной постановке на учет мигранта в Петербурге

Он прописал в своей квартире знакомого.

В Петербурге местный житель подозревается в фиктивной постановке на учет иностранного гражданина. Подробности рассказали в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Следственным отделом по Кировскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу 12 сентября было возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, уроженца Таджикистана, подозреваемого в фиктивной постановке на учет иностранных граждан.

Следствием установлено, что мужчина является собственником квартиры на улице Генерала Симоняка в Петербурге. В марте 2024 года он в указанной квартире фиктивно поставил на миграционный учет своего знакомого, иностранца, не имеющего намерения фактически проживать по месту регистрации.

Подозреваемому предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Петербурге задержали шестерых человек по делу о легализации 500 мигрантов.

Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу