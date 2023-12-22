В Форносово отремонтируют дорогу

Работы выполнят по просьбе жителей.

В Форносово пройдет дорожный ремонт. Ленобласть заключила контракт на обновление региональных трасс. Работы выполнят на участке дороги от Аннолово через Форносово и до "Южного полукольца" в Тосненском районе. Об этом сообщили в tg-канале "Админка Ленобласти".

Специалисты приведут в порядок 9 километров дороги. Они сделают новый асфальт и укрепят обочины.

В прошлом году обновить этот участок просили жители Федоровского, с которыми дорожники Ленобласти встречались в процессе ремонтов въездов в этот поселок со стороны Московского шоссе и со стороны Павловска. Пресс-служба администрации Ленобласти

Ранее мы писали, что в Петербурге провели встречу с владельцами автомобилей, которые пострадали в ходе атаки БПЛА.

Фото: Telegram / Админка Ленобласти