В деревне Ополье подросток на электросамокате попал под колеса авто

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП с пострадавшим подростком в Кингисеппском районе Ленинградской области. Об этом сообщили в МВД России.

Вечером 18 июня в деревне Ополье 43-летний водитель автомобиля УАЗ возле дома 53 совершил наезд на 12-летнего юношу на электросамокате. Мальчика госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

Все обстоятельства аварии устанавливаются. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что водитель, который вылетел на тротуар и сбил пешеходов на Боткинской улице в Выборгском районе, умер в больнице. Также в результате пострадали двое 25-летних мужчин.

Фото: Piter.TV