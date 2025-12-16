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В деревне Ополье подросток на электросамокате попал под колеса авто
Сегодня, 11:26
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В деревне Ополье подросток на электросамокате попал под колеса авто

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В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП с пострадавшим подростком в Кингисеппском районе Ленинградской области. Об этом сообщили в МВД России.

Вечером 18 июня в деревне Ополье 43-летний водитель автомобиля УАЗ возле дома 53 совершил наезд на 12-летнего юношу на электросамокате. Мальчика госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. 

Все обстоятельства аварии устанавливаются. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы рассказывали о том, что водитель, который вылетел на тротуар и сбил пешеходов на Боткинской улице в Выборгском районе, умер в больнице. Также в результате пострадали двое 25-летних мужчин. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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